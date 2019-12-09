داليا البحيري تنشر صورها من ابنة زوجها

نشرت الفنانة داليا البحيري مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل أقيم أمس السبت.

وظهرت داليا البحيري في صور مع ابنة زوجها الممثلة الصاعدة ملك حسن، التي شاركت في بطولة مسلسل زي الشمس الذي عرض السباق المارثوني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.

واحتفلت داليا البحيري بمنحها جائزة عن مجمل مشوارها الفني، وعلقت على الصور قائلة: «جائزتي من مهرجان نجم العرب أمس عن مشواري الفني شكراً جمهوري العظيم في الخليج العربي على ثقتكم الغالية وأتمنى أكون دائماً عند حسن ظنكم بي».

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وأطلت داليا البحيري ببلوزة من قماش التايجر وبنطال أبيض في إطلالة حملت الطابع الكلاسيكي.

وتواصل داليا البحيري تصوير مشاهدها في مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم السفارة في العمارة.

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