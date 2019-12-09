شاهد الظهور الأول لنيللي كريم بعد استئصالها ورماً بالوجه

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالفنانة نيللي كريم في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نيللي خلال حضورها إحدى الحفلات الخاصة التي تجمعها مع عدد من أصدقائها في الوسط الفني.

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كانت قد كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قبل يومين؛ إذ قالت إنها أجرت استئصالًا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوماً.

وبعد دقائق، بعثت نيللي كريم رسالة طمأنة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «أحب أطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة.. عاوزة أشكر ربنا أولاً وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم للشفاء.. ربنا ما يحرمني منكم».

يأتي ذلك بعدما سافرت نيللي كريم، منذ عدة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات المتخصصة في العين والأذن.

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