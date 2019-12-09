بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تحتضن صابر الرباعي وتُقبّله أمام زوجها حسام حبيب

حالة من الغضب انتابت الفنان التونسي صابر الرباعي إثر تأجيل حفله الغنائي الذي أقيم مؤخراً ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية؛ ليصعد على المسرح بعد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وظن الفنان التونسي أن شيرين عبد الوهاب وراء الأمر مما دفعه للانتظار في سيارته.

وعندما علمت شيرين عبد الوهاب بالأمر أنهت حفلها وتوجهت إلى سيارة صابر الرباعي؛ لتوضح له سوء التفاهم الذي حدث وأن القائمين على الحفل هم من غيروا المواعيد وليس هي.

وفي الفيديو تظهر شيرين وهي تحتضن صابر الرباعي وتقبله أمام زوجها حسام حبيب كنوع من التصالح وتقول شيرين «أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللى غيروا المواعيد»، ليرد عليها صابر: «good luck متأكد راح تكسري الدنيا».

Advertisements

شاهدي الفيديو :