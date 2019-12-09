دعوات لطرد مايا دياب من السعودية بسبب مقطع فيديو راقص

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” من داخل أحد المقاهي الواقعة في منطقة البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية وهي ترقص وتتمايل تفاعلا منها مع أغنية الحنطور للفنانة المصرية ” أمينة ” .

وظهرت مايا دياب برفقة الفنان الشعبي المصري ” سعد الصغير ” والذي كان يرقص معها على الأغنية ثم جلسا على مائدة الطعام .

وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد تداوله بشكل كبير .. واعتبر الكثير من المتابعين أن ما فعلته مخالف للتقاليد داعين إلى طردها من المملكة التي تمنع الرقص في الأماكن العامة منها مسارح الغناء والكافيهات .

وإنه يعتبر مخالفا أيضا لقانون الذوق العام الذي تسنه وزارة الداخلية السعودية كما جاء في التعليقات .. وأن على جميع الضيوف احترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي .

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