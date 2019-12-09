عابد فهد وزينة يازجي يحتفلان بعيد زواجهما الـ17.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي بعيد زواجها الـ17 في أجواء عائلية بحضور نجليهما تيم وليونا.

عابد الذي احتفل بزفافه على زينة عام 2002 بعد قصة حب قوية جمعتهما، حرص على مشاركة محبيه أجواء الحفل بلقطات مميزة تجمعه بزوجته ونجليه معلقاً عليها: «حب واخلاص واحترام ونجاح. زينة وليونا وتيم ونشكر الله».

أما زينة، فنشرت لقطات رومانسية تجمعها بالنجم السوري، وغازلت فهد بتعليق كتبت فيه: «اروا ١٧ سنة... دايما و دوما بحبك... و عيدا كمان ضلك عيد يا عابد، بالإذن من فيروز، كل سنة بكون احتفالنا مهرجان، هي السنة صادف مع مهرجان الأفلام القصيرة الذي أقيم بالجامعة الأميركية بدبي من تنظيم كلية محمد بن راشد للإعلام و شراكة مع أم بي سي، و علت موسيقى ميشيل فاضل الرائعة لتملأ الأجواء فرحاً و فناً و قلوبنا حباً».

من ناحية أخرى، يصورعابد فهد حالياً مسلسله الجديد «هوس» كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي،ويشارك عابد وهبة طوجي في بطولته أمام كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وغيرهم.