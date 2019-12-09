أحمد السقا يقبّل رأس صابرين في أول ظهور لها بدون حجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية صابرين الدورة الرابعة من مهرجان «نجم العرب أوورد»، والذي كرمها ضمن عدد كبير من الفنانين.

صابرين ظهرت لأول مرة على الملأ دون حجاب، والتقط الكاميرات الصور لها، حيث قامت بقص شعرها، واختارت لها ملابس باللون الأسود.

Advertisements

الفنان المصري أحمد السقا حيا صابرين وهنأها على التكريم، وقام بتقبيل الفنان برأسها، وذلك كمواساة لها بعد الهجوم عليها إثر خلعها للحجاب.

وكان ضمن المكرمين أحمد السقا أفضل فنان عربي ودنيا سمير غانم أفضل فنانة عربية ،وهشام جمال أفضل منتج عربي، بالإضافة إلى تكريم غادة عادل و،درة ، ومحمد ممدوح، والمخرج محمد سامي ، وانجي المقدم، وطارق لطفي.

صابرين أثارت عاصفة من الجدل منذ أسابيع بعدما نشرت صور لها بدون حجاب، وانتقدها عدد من الجمهور، ودافعت الفنانة عن نفسها بقولها إنها لم تكن محجبة بل محتشمة.

الفنانة المصرية ليست الأولى التي تخلت عن الحجاب إثر سنوات، فسبقتها إلى ذلك حلا شيحة، شهيرة، سهير رمزي.