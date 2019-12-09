جوائز كينيدي سنتر تكرم "سيسامي ستريت" وسالي فيلد

بعض أفراد برنامج "سيسامي ستريت" في كينيدي سنتر بواشنطن

كافأت جوائز كينيدي سنتر العريقة، الأحد، في واشنطن فرقة الفانك "إيرث، ويند أند فاير" والبرنامج التلفزيوني الشهير للأطفال "سيسامي ستريت" بعد مرور 50 عاما على انطلاقه.

وبات "سيسامي ستريت" أول برنامج تلفزيوني ينال جائزة "كينيدي" سنتر التي تكافئ سنويا كبار الأسماء في الثقافة الأمريكية.

وتزامن تكريم البرنامج مع وفاة فنان الدمى في "سيسامي ستريت" كارول سبيني الأحد عن 85 عاما.

وقال ديفيد رودمان الذي يحرك دمية كوكي منستر في البرنامج: "هذه مناسبة لنكرم كارول الذي رافق البرنامج منذ بداياته في 1969".

وكافأت جوائز كينيدي سنتر أيضا فرقة "إيرث، ويند أند فاير" وهي من أهم فرق الفانك في التاريخ، حيث قدمت أغاني ناجحة مثل "سبتمبر" و"بوجي ووندر لاند".

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وباتت "إيرث، ويند أند فاير" التي فازت بـ6 جوائز جرامي خلال مسيرتها، أول فرقة موسيقية أمريكية سوداء تفوز بجائزة كينيدي سنتر.

وكرمت خلال الأمسية كذلك الممثلة سالي فيلد الحائزة على جائزتي أوسكار عن "نورما راي" (1979) و"بلايسيز إن ذي هارت" (1984).

وصعد إلى المسرح لتسليمها الجائزة كل من ستيفن سبيلبرج وتوم هانكس وبيرس بروسنان.

وقال توم هانكس الذي مثل دور ابنها في فيلم "فورست جامب" لصحفيين: "سالي فيلد ممثلة يجب أن نقتدي بها في خياراتها وكمية العمل المنجز وموهبتها الفنية".

وقال بروسنان على السجادة الحمراء: "كان من الرائع أن أغرم بها" في إشارة إلى دورهما في فيلم "ميسز داوتفاير".

ويحضر رئيس الولايات المتحدة حفلة توزيع جوائز كينيدي سنتر عادة إلا أن دونالد ترامب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الثقافية الأمريكية، غاب هذه السنة أيضا كما في السنتين الماضيتين، وحضر وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.