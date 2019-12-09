تامر حسني ينضم الى موسوعة جينيس هؤلاء النجوم سبقوه بعضويتها

دخل الفنان تامر حسني موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر بعدما عرض عدد من أغراضه وملابسه الشخصية للبيع في مزاد علني والعائد الخاص بهم سيذهب للأطفال العرب المشردين.

ونستعرض بعد انجاز نجم الجيل الفنانين العرب الذي حصلوا عليه من قبله.

-المطرب السوري صباح فخري بعدما كسر الرقم القياسي في الغناء وقدم حفل لمدة 10 ساعات متواصلة.

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-الفنانة اللبنانية صباح كأكثر مطربة أعطت للفن حيث قدمت 4000 أغنية و85 فيلم و27 مسرحية.

-عمرو دياب كأول مطرب مصري يحصد أكبر كم من الجوائز العالمية والبوماته الأكثر مبيعًا ونجاحًا في مصر من عام 1989 لعام 206.

-السورية فايا يونان حيث نجحت في تحقيق تمويل جماعي لأغنيتها "احب أيدك" من خلال تبرع الجمهور لها بمبلغ 25 ألف دولار.

- المغربي سعد المجرد بعدما نجح في تحقيق مشاهدات غير مسبوقة عبر اليوتيوب لأغنية "أنت معلم".

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أعرب الفنان والمطرب أحمد سعد عن حبه الشديد للعلم والموسيقى، وذلك من خلال صورة نشرها على حسابه بـ”انستجرام” وظهر فيها جالسًا على أريكة، ويقرأ أحد الكتب.

وعلق سعد على الصورة قائلًا: “العلم والموسيقى هم الآن بالنسبة لي الماء والهواء، أنتو بقي إيه في حياتكم دلوقتي يتشبه بالميه والهواء؟؟”. وقال الفنان أحمد سعد إنه لا يرضى إطلاقا بإلحاق الأذى بالفنانة سمية الخشاب، وذلك للعشرة التي كانت بينهما،

والتي يكن لها الاحترام حتى الآن.

وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج “MBC Trending”، شرح الفنان مشكلة الشيك بينه وبين سمية الخشاب، والتي تم الاتفا على حلها بالتراضي فعلا، وذلك بحضور أشخاص ذي مكانة كبيرة جدا.

ولكن الحظ لعب دورا في الإسراع بصدور حكم في القضية، وهو ما تفاجأ به أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحزنه ذلك كثيرا، وتابع أحمد سعد، إنه لم يصب بعقدة من الزواج، لكن زوجته المقبلة ستكون من خارج الوسط الفني.

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