الأفلام السينمائية تتصارع على إيرادات موسم أعياد الكريسماس أبرزها "الفلوس"

تشهد الأيام المقبلة، عرض عدد من الأفلام السينمائية الجديدة والتي تتنافس حتى موسم أعياد الكريسماس وإجازة نصف العام الدراسي، وتشهد دور العرض فى كانون الأول/ديسمبر طرح 3 أفلام دفعة واحدة على أن تلحقها 5 أفلام أخرى في ليلة رأس السنة الجديدة، وطرح صناع هذه الأفلام "الأفيشات الدعائية" تمهيدا للعرض فى السينمات.ويأتى على رأس هذه الأفلام فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، حيث قررت الشركة المنتجة طرح الفيلم يوم 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء عمليات مونتاج ومكساج العمل.

والفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، بالإضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق، والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب في كثير من المواقف.

كما استقرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "دماغ شيطان" على الموعد النهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي، 25 كانون الأول/ديسمبر المقبل، للمشاركة ضمن منافسة أفلام موسم "الكريسماس".

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فيلم "دماغ شيطان" يشارك في بطولته كل من الفنان باسم سمرة، رانيا يوسف، وليد فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري ونادية خيري، أسامة عبدالله، أسامة الزنكلوني، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة "فيلم أوف إيجبت" للمنتج أحمد عبدالباسط.

وتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في ديكور خاص بالعمل في استوديو مصر، وعدد من المناطق الشعبية المتفرقة بالقاهرة في الحطابة، ومنطقة إمبابة، ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون، إلى جانب قضايا الخيانة في إطار تشويقي.

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وانتهى القائمون على فيلم "استدعاء ولى عمرو" من مراحل مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للعمل استعدادا لطرحه بالسينمات وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائى للعمل، حيث تقيم عرضا خاصا للفيلم يوم الاثنين المقبل بدور العرض الشهيرة بمنطقة وسط البلد، والفيلم مقرر عرضه يوم 11 كانون الأول/ديسمبر بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل العديد من الخطوط الدرامية في إطار لايت كوميدي اجتماعي، يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس، وأن الديكور الأساسي للفيلم يتم تصويره في إحدى المدارس والتي يدور فيها نصف أحداث العمل.

"استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، ومحمد لطفي،ومي كساب، وانتصار، وصبري فواز، وسماح أنور، وأماني كمال، وإيمان السيد، ومحمد يونس، وكلوديا حنا، وحمادة الليثي، ومحمد مرزبان، وندى بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، وتأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج وائل عامر، وإخراج أحمد البدري.

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