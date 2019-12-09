هيفاء وهبي تروج لـ"أشباح أوروبا" بالظهور بإطلالة جديدة

تعود الفنانة هيفاء وهبي إلى شاشات السينما بعد غياب بفيلم مختلف تقدم فيه الأكشن بعنوان "أشباح أوروبا".

انشغلت هيفاء طوال الفترة الماضية في تصوير الفيلم، الذي تظهر فيه بـ"لوك" جديد عليها، شعر أصفر قصير.

تروج هيفاء لفيلمها الجديد عبر حسابها على انستغرام إذ نشرت صور جديدة لها ظهرت فيها بملامح جدية.

ظهرت هيفاء في الصورة مرتدية جاكيت جلد أسود وشورت قصير من نفس اللون.

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فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

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