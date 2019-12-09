الفيلم المصري "المتاهه" يفوز بجائزة دولية بإيطاليا

تضمنت اخبار ماسبيرو، فوز الفيلم المصري المتاهه إخراج حنان راضي بالجائزة الأولى بمهرجان ضفاف intr Rives 7 بإيطاليا متفوقًا على أفلام 10 دول أوروبية وهو من إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بقطاع المتميز بالهيئة الوطنية للاعلام. وأشرف على الفيلم أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة والمنتج الفني للفيلم عادل العبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز ومن المتوقع عرض الفيلم من خلال عرض خاص بدار الأوبرا المصرية بدايه العام الجديد. يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام غابت عن منصات الفوز بذلك المهرجان منذ 10 سنوات تقريبا حيث استطاع الفيلم أن يحصد الجائزة رغم قلة الإمكانيات المتاحة لصناعه حيث تم إنتاج بالجهود الذاتية. Advertisements قد يهمك ايضاً: انتصار تُثير الجدل مجددًا بعد مهاجمتها لماسبيرو والوسط الإعلامي قناة ماسبيرو زمان تعرض حوارًا نادرًا للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة

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