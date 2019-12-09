شكرا لقرائتكم خبر عن مات ولا عايش.. غموض حول وفاة مغني الراب Juice Wrld "اعرف التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت حالة من الغموض بعد ساعات من إعلان وفاة نجم الراب الأمريكي Juice Wrld، الذى توفى أمس أثر أزمة قلبية فى مطار ميدواس بمدينة شيكاغو الأمريكية.

فبعد ساعات من اعلان الخبر الذى كشفت عنه مجلة TMZ، استرجع عشاق وجمهور نجم الراب الأمريكى تغريدة قديمة له كان قد نشرها عام 2017، كتب فيها " هدفى هو أن احصل على شهرة مفرطة، وأتألق لبضع سنوات، ثم أصنع خبر مزيف لوفاتي".



التغريدة القديمة لنجم الراب الراحل

واكتفت وسائل الإعلام العالمية بنقل الخبر من مجلة TMZ فى ظل غياب تام لأصدقاء وأقارب نجم الراب الأمريكى الشهير.

Juice Wrld يدعى جراد أنتونتى هينجينز، وهو من مواليد عام 2 ديسمبر عام 1998، ويمتلك شعبية كبيرة منذ عرض أغنيته Lucid Dreams التى انضمن لقائمة أفضل 100 أغنية وحصدت المركز الثانى فى فترة قصيرة جدًا من عرضها.