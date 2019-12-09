شكرا لقرائتكم خبر عن بدل التاتو اثنين.. شوف صور مايلى سايروس برسمه جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية مايلي سايروس عن رسمها تاتو جديد، ربما يبعث برسالة لكل محبيها وعشاقها حول العالم .

اختارت مايلي سايروس البالغة من العمر ( 27 عام ) أن تكتب على كف يدها اليمني كلمة " freedom " أو الحرية ، وهو ما يجعل البعض يتكهن أن مايلي تريد أن تعلن عن احساسها بالحرية و ذلك بعد انفصالها عن زوجها النجم العالمي ليام هيمسورث البالغ من العمر 29 عام .

ولم تكتف مايلي سايروس بهذا التاتو فقط ، بل قامت بعمل تاتو آخر لكنها اختارت أن يكون على كتفها و كٌتب : " I'm proud of U. Yoko " .



تاتو مايلي سايروس (1)

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تاتو مايلي سايروس (2)