شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يعود للعمل اليوم..رغم إعلانه الإصابة بفيرس بسبب ضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعلان شريف مدكور بالأمس خلال فيديولايف إصابته بفيروس يصيب الجسم، بسبب ضعف المناعة، بسبب جرعات "الكيماوى" الذى يُعالج به وإعلانه خلال الفيديو أن جسمه "هلك" إلا أن شريف مدكور يقاوم المرض علي طريقته الخاصة من خلال مواصلة العمل.

الإعلامي شريف مدكورلم يعتذرعن تقديم برنامج "كلام خفيف" الذي يقوم بتقديمه علي محطة نجوم اف ام اليوم، وقال أنه سيكون أمام الميكروفون خلال الحلقة وسيقدمها كالمعتاد من الثالثة وحتي الخامسة مساءا اليوم.

كان شريف مدكور قد أعلن خلال فيديو بالأمس أنه تعرض لفيروس بسبب ضعف المناعة، مما تسبب فى ارتفاع درجة حرارته لمدة أسابيع حين أكد علي أن نسبة هذا الفيروس في أي جسم لا تتخطى نسبته 150%، لكنها وصلت لديه إلى 900%، وأضاف خلال نفس الفيديو "لم أتخلص من الفيروس بعد، لكن الحرارة انخفضت الحمد لله واتحسنت شوية".