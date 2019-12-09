شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الملك لير" 4 أيام خلال شهر ديسمبر الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، عن أيام العرض بالقاهرة خلال شهر ديسمبر الجارى، حيث تقرر عرض المسرحية 4 أيام هذا الشهر وهم 13 و20 و27 و31 ديسمبر على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس، لتتواصل عروض المسرحية فى مصر بعد جولتين بالمملكة العربية السعودية.

وكان آخر عروض "الملك لير" بالقاهرة يوم الجمعة 22 من شهر نوفمبر الماضى، بعد انتهاء عروضهم في موسم الرياض والتي استمرت لأربعة أيام وهم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وذلك في ثاني جولات المسرحية الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي

يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

دورأحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه على بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

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