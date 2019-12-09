تراند اليوم : أبطال عطل فني يروجون للعمل قبل عرضه بالرياض-صور

وتابع قائلا: “ومن تأليف أمير طعيمة، أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد، كلمات الأغاني لأمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وتصميم استعراضات: ميريت وملابس: أمنية علي، وديكور إسلام البنا، ومن إخراج أوتاكا.

مسرحية عطل فني من بطولة هشام ماجد، وأكرم حسني وشيكو وأيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي واوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وشارك في التأليف أحمد شاكر، وإخراج اوتاكا.

ويحضر أكرم حسني فيلم جديد بعنوان “العميل صفر” مع المخرج محمد سامى لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة الى استعداده مسلسل “تيمون وبومبا” مع أحمد فهمى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى للعرض فى رمضان المقبل.