نوال الزغبي تسقط أرضًا أثناء التقاطها صور تذكارية مع معجب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لموقف محرج، خلال التقاطها صورة تذكارية مع أحد الأطفال والتي حرصت على الاحتفال بعيد ميلاده بعد إخبار والدته بتاريخه.

نوال الزغبي، قامت بالغناء له وطلبت منه التقاط صورة تذكارية معها وحاولت الجلوس أرضًا حتى تكون في نفس طول الطفل إلا أنها تعرضت للسقوط، وتجاوزت الأمر بالضحك مع المرافقين لها والذين حاول مساندتها لنهوض.

الفنانة اللبنانيية، كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وشاركها في الحفل الفنان وليد الشامي، واختتمت الفنانة أنغام الحفل.

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نوال الزغبي، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها طوال الحفل.

وأطلت نوال خلال الحفل بفستان واسع وطويل، من اللون الذهبي، وذلك مراعاة لشروط الحشمة التي تفرضها حفلات موسم الرياض.

كما حرصت خلال الحفل على توجيه رسالة خاصة للمستشار ترك آل الشيخ، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها متمنية له السلامة، معبرة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه موسم الرياض.