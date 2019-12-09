تأزم حالة الفنان سيد مصطفى تشغل مواقع التواصل.. ونقيب الممثلين يوضح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأخبار التي انتشرت بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول وضع الفنان سيد مصطفى، وخذلان النقابة له.

أشرف زكي، أكد في تصريحات صحفية، أن الفنان يعيش حياة جيدة بعد أن وصل إلى المعاش في وظيفة هامة بوزارة الاتصالات يتقاضى منها معاشًا جيدًا.

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وأضاف، أن النقابة لا تتأخر عن أحد سواء كان عضوًا أم لا لأنه طالما مارس العمل الفني فالمسئولية كاملة تقع على النقابة.

وتابع نقيب الممثلين: “أنا على استعداد لحل جميع مشاكل الفنان سيد مصطفى، لكن المشكلة الأساسية التي يعاني منها هي التشغيل، أما بالنسبة للعلاج فالنقابة والدولة لا تتأخران عن أي فنان”.

وأوضح أن قطاعًا كبيرًا من الفنانين يعانون من عدم التشغيل وهو ما نعمل على حل هذه المشكلة خلال الفترة الحالية، نافيًا ما تم إثارته على السوشيال ميديا بأن الفنان سيد مصطفى “مش لاقى ياكل”.