فيلم سينمائي عن طلعت زكريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم فيلم جديد عن حياة والدها الراحل الفنان طلعت زكريا.

إيمي قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “الفكرة جاءت لها بسبب منشور انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن والدها كان يحلم بشراء فيلا، وبعد تحقيق حلمه توفي مصابًا بالسرطان”.

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الفيلم يجسد فيه الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، دور والده، والفيلم يحكي قصة حياة طلعت زكريا، قبل الشهرة وخلال دراسته في المعهد، برفقة الفنان أحمد آدم وعدد من النجوم وقصة هروبهم جميعًا قبل دفع إيجار الغرفة التي كانوا يسكنون فيها.

وعن وجود الفنانة هنا الزاهد، أكدت إيمي أنهم سيكونوا موجودين في الفيلم حتى إن لم يكن لهم دور فيه وذلك لانهم كانوا موجودين معنا في الواقع بعد زواج والدها من والدتهم.

كما كشفت إيمي، أن الحالة الصحية لوالدها بدأت في التدهور بعد حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، مؤكدة أنها شعرت بقرب وفاته بسبب حالته لأنه كان يعيش وكأنه في حلم، وطلب منها عدم الاحتفال بعيد ميلادها.