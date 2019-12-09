منتخب الجزائر يتلقى خبرا صادما بشأن إصابة عطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية عن تعرض الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، لإصابة قوية قد تبعده فترة طويلة عن الملاعب، تعرض لها (السبت) خلال المواجهة التي فاز بها فريقه على ميتز بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الفحوصات التي خضع لها النجم الجزائري (الأحد) أثبتت تعرضه لتمزق على مستوى الغضروف المفصلي على مستوى ركبته اليمنى.

وسيجري اللاعب الجزائري جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيجبره على الغياب عن الملاعب لفترة طويلة غير محددة حتى الآن، لكنها ستمتد لعدة أشهر.

وتشكل هذه الإصابة ضربة موجعة لنادي نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر، باعتبار أن اللاعب يشكل ورقة تكتيكية مهمة لمدربيه باتريك فييرا وجمال بلماضي.

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وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر سيخوض، في شهر مارس/آذار المقبل، مباراتين مهمتين بتصفيات كأس العالم 2022، لم تحددهما القرعة حتى الآن.

وشارك الظهير الجزائري في 13 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، أسهم خلالها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.



وشهدت القيمة السوقية للاعب صاحب الـ23 عاما ارتفاعا ملحوظا في موقع "ترانسفير ماركت"، حيث وصلت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لمبلغ 25 مليون يورو.

ويخوض عطال على الغالب آخر موسم له مع نيس الفرنسي، في ظل وجود رغبة قوية من عدة أندية أوروبية كبرى في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.