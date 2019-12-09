بعد السرطان.. إصابة شريف مدكور بفيروس خطير في الدم

كشف الإعلامي المصري شريف مدكور عن إصابته بفيروس خطير في الدم بسبب ضعف مناعته والعلاج الكيماوي الذي يحرص عليه لمواجهة سرطان القولون الذي أصابه منذ عام.

وقال شريف مدكور، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، إنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء، وبذل مجهودا كبيرا في العمل على الرغم من أن جسده كان يحتاج إلى الراحة، كما أنه لم يتبع التعليمات اللازمة للحماية من العدوى، وراح يسلم على الجمهور ويقبل الأصدقاء، وكانت نتيجة هذا الإهمال تراجع مناعته وإصابته بفيروس نادر في الدم، لترتفع درجة حرارة جسمه، وأجمع الأطباء على أن الفيروس لا يوجد له علاج والجسم هو الذي يتخلص منه.

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وأضاف مدكور أن جسمه تعب جدا بسبب الفيروس ونقص المناعة لكن مؤخرا بدأت الحرارة تنخفض والجسم "يعافر" للتخلص من الفيروس.

واختتم الإعلامي المصري حديثه مطالبا مرضى السرطان بالصمود ومواجهة المرض وضرورة اتباع تعليمات الأطباء وعدم السلام أو التقبيل لأن هذه التصرفات كانت السبب في تراجع حالته الصحية ودخول الفيروس جسمه، ولفت إلى أنه سيضطر لوضع كمامة على فمه وعدم السلام على أي شخص الفترة المقبلة.

يذكر أن شريف مدكور أصيب بسرطان القولون وأجرى جراحة لاستئصال جزء منه العام الماضي ويخضع في الوقت الحالي لجلسات علاج كيماوي.

ويبلغ شريف مدكور من العمر 47 عاما وقدم عبر مشواره الإعلامي 5 برامج هي "من كل بلد أكلة، ساعة مع شريف، شارع شريف، فاشون هاوس، صباح الخير يا مصر"، كما خاض تجربة التمثيل في مسرحية بعنوان "زي الفل" وفيلم "آخر الدنيا".