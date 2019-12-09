الاتحاد الدولي للاتصالات: إكسبو دبي سيذهل العالم بتقنية الجيل الخامس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يناقش مؤتمر "الإمارات للجيل الخامس" على مدار يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول بدبي من خلال عدد من الورش والجلسات أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس.

ويستعرض المؤتمر أحدث التجارب والتطورات المتعلقة بتطبيق "تقنية الجيل الخامس"، حيث سيتم عرض المعايير المطبقة التي تجعل منه أكثر أماناً.

وتحت قبة "هيئة تنظيم الاتصالات" اجتمع الخبراء والمسؤولون لمناقشة خدمة “5G” من كل دول العالم للاطلاع على أبرز التحديات والآفاق التي ستحدث بسبب هذه الثورة التكنولوجية ومدى تأثيرها على حياة الناس.

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وفي لقاء خاص تحدث الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولن زهاو عن تقنية الجيل الخامس، وكيف استطاعت دبي أن تلفت أنظار العالم حول التقنيات الحديثة والمتطور، كما أنه عدَّ إكسبو 2020 المنصة التكنولوجية التي ستجعل العالم يعي ما هو المستقبل التكنولوجي المقبلون عليه.

وأكد أهمية المؤتمر والجلسات التي سيتم خلالها التطرق إلى الكثير من التفاصيل التقنية حول تقنية الجيل الخامس وأبرز التغيرات المستقبلية الخاصة بعالم الاتصالات والتكنولوجيا.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز الأول عربيا والرابع عالميا في إطلاق واستخدام شبكات “5G” ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة لقطاع الاتصالات عموما، وللهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات باعتبارها المحرك الرئيسي لإطلاق الجيل الخامس في الدولة.