نسرين أمين تردُّ على محمد سامي بعد سخريته من "جمالها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة المصرية نسرين أمين، على هجوم المخرج محمد سامي عليها حين وصفها بـ"ممثلة درجة خامسة" وأنها لا تصلح لأي عمل درامي بسبب إمكانياتها الضعيفة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ سخر سامي من جمال أمين، مؤكدًا أنها لا تملك إمكانيات فنية، ولا جمالية، مُضيفًا أنها امتداد للفنانة المصرية عائشة الكيلاني.

وأثار سامي بتصريحاته هذه ردود فعل غاضبة، بسبب سخريته من جمال الفنانة المصرية وبالتالي سخريته من الفنانة المعتزلة عائشة الكيلاني، ليطلق الجمهور حملة ضد سامي وكلامه غير الأخلاقي.

ومن ناحيتها نشرت نسرين تغريدة عبر "تويتر"، قائلة "‏الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل".

وأضافت نسرين في تغريدتها "الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة، ‏فقالت إحدى المتابعات "وده على أساس إن مي عمر أساسا ممثلة دي أخذت أدوار ومساحات لا تستحقها ونسرين أمين مستواها عشر أضعاف مي عمر بشهادة الجمهور وليس بشهادة مخرج مغرور ولن نشاهد مسلسله القادم".

وتابعت أخرى "‎لو إمكانياتك درجة خمسة فإمكانيات زوجته تبقى درجه كام يا ترى؟ وغادة عبد الرازق كانت بردو بتغير!! عادى إنه عايز يساعد مراته بس مش ع حساب ناس تانية ويفضل يقلل منهم بالشكل ده".

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وكان المخرج محمد سامي، شن هجومًا على الفنانة نسرين أمين، التي تعاون معها في رمضان 2016، من خلال مسلسل “الأسطورة” مع الفنان محمد رمضان، بالإضافة لهجوم على الفنانة المصرية ياسمين صبري والتي قال عنها إنها لا تعرف الكلام.

وقال محمد سامي، إن نسرين أمين تغار من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل "الأسطورة".

وتابع سامي: "مشكلة نسرين أمين أنها بتغير من زوجتي مي عمر، وهي كانت السبب الرئيسي وراء أزمتي أيضًا مع ياسمين صبري".

وأشار إلى أن نسرين أمين اتهمته كذبًا بحذف مشاهد لها من “الأسطورة” من أجل مي عمر، قائلًا: "اتهمتني إني ضيّعت عليها فرصتها، هي نسرين أساسًا عملت إيه في الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟".

ومن جانبها تفاعلت صبري مع تغريدة أمين وردت عليها: "هو إحنا عندنا كم نسرين أمين، معلش في ناس عايشة في الماضي، ومش قادرين يتخطوا إدمانهم.. انتي ست الستات".