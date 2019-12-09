ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب.. ويثير التساؤلات عن علاقتهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صورة جريئة تجمع كلاً من خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، ومريم ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، جدلًا واسعًا بين رواد السوشال ميديا، الذين تساءلوا عن وجود علاقة عاطفية بين الطرفين.

ونشر خالد الذهبي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة يحتضن فيها مريم عامر منيب بأحد الكافيهات الشهيرة، وعلق خالد قائلًا: "أنا فخور بك جدًا يا أختي.. ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إلهامك لنا جميعًا".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع البوست، وجاءت معظم التعليقات منصبةً حول إمكانية وجود قصة حب بين الطرفين، فقالت متابعة: "عيونكم بتزغلل بالحب"، وأضافت أخرى: "كل ده وأختك أمال لو حبيبتك هيبقي إزاي".

واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون؛ إذ بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه في حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتربعت على عرش مشاهدات يوتيوب منذ طرحها، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

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وخطفت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب الأنظار من جديد باحتفالها بتخرجها من الجامعة، ليتم تداول صور لها من الحفل مع رسالتها لوالدها التي هزت القلوب.

تداول رواد مواقع التواصل صورًا لابنة عامر منيب من حفل تخرجها من الجامعة، مع تداول كلماتها التي تذكرت بها والدها في هذا اليوم المميز في حياتها عندما كتبت تعليقًا: "بابا أنا اتخرجت"، وهنأها عدد كبير من نجوم الفن بتخرجها، متمنين لها النجاح والتوفيق.

ويعد عامر منيب واحدًا من أبرز نجوم الأغنية في فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغاني المميزة التي اتسمت بالطابع الرومانسي، سواء من ألبوماته أو في الأفلام التي قدمها.

يذكر أن عامر منيب توفي يوم الـ 26 من نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ 48 عامًا، بعد صراع مع المرض