تحديد موعد عرض "أشباح أوروبا".. هل تُحضّر هيفاء وهبي لمفاجأة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر صناع العمل السينمائي "أشباح أوروبا" التي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عرضه في دور السينما بمنتصف شهر يناير 2020، بعدما تم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة، في الوقت الذي يواصل فيه الممثلون على رأسهم وهبي تصوير مشاهدهم الخارجية في دولة جورجيا.

وبحسب المعلومات؛ فإن فريق عمل الفيلم قد أنهوا عمليات المونتاج الخاصة بالمشاهد التي تم تصويرها خلال الفترة الماضية، ليكون "أشباح أوروبا" جاهزًا للعرض نهاية الشهر الجاري، أية بداية موسم 2020.

وتتمحور قصة الفيلم حول حول ثلاثة أشقاء توائم: هيفاء وهبي وتوأمها وأحمد الفيشاوي وتوأمه ومصطفى خاطر وتوأمه، يعيش كل واحد في بلد مختلف، بعدما تخلّى والدهم عنهم في طفولتهم من أجل المال.

يبدأ الممثلون بالبحث عن أشقائهم بعد فترة؛ فيُفاجأ كل منهم بحقيقة شقيقه التوأم، حيث يجسّد كل بطل من أبطال الفيلم شخصيتين إحداهما تعيش في أوروبا، والأخرى في الحارة الشعبية ضمن أحداث العمل.

وتعمل هيفاء وهبي على التواصل مع المعجبين على مواقع التواصل، من خلال نشر كواليس الفيلم الذي سوف تعود من خلاله إلى الشاشة الكبيرة.

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ويشارك هيفاء وهبي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

في نفس السياق، تخوض هيفاء وهبي دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "أسود فاتح"، وتم الإعلان عن اسم الفنان أحمد فهمي كبطل رئيسي إلى جانب هيفاء والممثل صبري فواز اللذين أعلنت الشركة المنتجة للعمل "الصباح للإعلام" في وقت سابق عن تعاقدها معهما، وهي تقوم حاليًا بالتعاقد مع باقي الممثلين الآخرين الذين سوف يشاركون في الممثل من بينهم شريف سلامة ومحمد الفراج، كما تردد أن الممثل باسل خياط سوف يشارك في هذا المسلسل أيضًا.

أما على صعيد الأغاني؛ فإن الفنانة هيفاء وهبي تبحث عن عمل غنائي جديد تقدّمه خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من تصوير "أشبح أوروبا" ليكون مفاجأة للجمهور وفق معلومات متداولة، حيث كتبت رسالة خاصة عبر خاصية ستوري إلى محبيها، تسأل عن صاحب أغنية بعنوان "لوكلوك" التي كان قد أرسلها إليها قبل فترة.