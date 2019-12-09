وفاة جورجينا رزق "السورية".. شاهدي الحادث الذي أودى بحياتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الصحف السورية يوم أمس عن وفاة عضو مجلس الشعب جورجينا رزق، بحادث سير خطير وأليم، بعد انزلاق سيارتها بسبب الأمطار على طريق مساكن "دمّر" بمحافظة ريف دمشق.

ويبدو أن تشابه الأسماء بين النائبة السورية الراحلة، وملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق زوجة الفنان اللبناني وليد توفيق، أوقع الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة حيرة، ليتصدر اسم "جورجينا رزق" قوائم الأكثر بحثًا في غوغل.

وفور إعلان وفاة النائبة السورية، بدأ الجمهور بالبحث للتأكد من صحة الوفاة، مُعتقدين أن للأمر علاقة بملكة جمال الكون، فيما توقع البعض أن يكون اسم رزق قد تصدر قوائم البحث بسبب مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2019 والتي أُقيمت يوم أمس، ليتضح بعد عملية بحث مستمرة من قبل الجمهور أن تشابه الأسماء تسبب في حالة فوضى ولغط بين الجمهور وعشاق ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق.

وعبّر عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسفهم الشديد لوفاة النائبة الشابة، متعاطفين مع أسرتها وأقربائها.

ونشر آخرون صور الحادث الذي أودى بحياتها؛ إذ بدت سيارتها منزلقة على ظهرها، ومهشمة تمامًا، حيث دعوا كثيرون السائقين لتوخي الحذر في هذه الأجواء الشتوية العاصفة.

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وكان المكتب الصحفي لمجلس الشعب قد نعى رزق، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، والتي تحمل شهادة بالفنون النسوية.

يُشار إلى أن اللبنانية جورجينا رزق حققت شهرة واسعة كونها العربية الوحيدة التي حصدت لقب جمال الكون في تاريخ المسابقة الجمالية، حيث حصدت رزق لقب ملكة جمال لبنان عام 1970، لتشارك بعدها بعام وبحسب القوانين في مسابقة ملكة جمال الكون، محققة اللقب.

وتزوجت رزق في بداية حياتها من الفلسطيني علي حسن سلامة، وأنجبت منه ابنها علي، وبعد اغتياله بمدة تزوجت من الفنان اللبناني وليد توفيق وأنجبت منه ابنها الوليد وابنتها نورهان.

وسبق وأن شاركت رزق في عدد من الأعمال السينمائية من أبرزها "غيتار الحب" مع عمر خورشيد والفنانة الراحلة صباح، وشاركت في فيلم "باي باي يا حلوة" إلى جانب الفنان رشدي أباظة، كما شاركت في مسلسل "انت أنا" مع الفنان فهد بلان.

وحققت رزق شهرة واسعة بسبب جمالها الملفت الذي جعلها أول عربية تفوز بمسابقة عالمية في الجمال، بعدما مثّلت جورجينا رزق لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون عام 1971 التي اُقيمت في مدرج ميامي بيتش في ميامي بيتش بفلوريدا، وفازت باللقب وحلّت طوني رايورد من أستراليا وصيفة أولى، وبيرجو لايتيليا من فنلندا وصيفة ثانية. وتكريمًا لها تم إصدار طابع بريدي يُظهر صورتها في لبنان.