بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني بجائزة "أفضل فنان مؤثر"

هنأت المطربة المغربية بسمة بوسيل، زوجها النجم تامر حسني، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر في إنحاء العالم، وذلك ضمن موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

ونشرت "بوسيل" صورة للجائزة عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة عليها:" فخورة بك".

وسجل تامر حسني، اسمه، بموسوعة جينيس رسميا للمرة الثانية كأكثر فنان مؤثر في العالم، بعد المرة الأولى والتي جائت بعد مشاركته في أكبر حملة تبرع بالدم في العالم.

وحصد تامر حسنى اللقب بعد حصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي جائزة أول فنان عربى يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.

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