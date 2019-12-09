رامي صبري أفضل مطرب عربي لعام 2019

أعلن المطرب رامي صبري، فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان "نجم العرب" لعام 2019.



ونشر رامي صبري، صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب وذلك من خلال تصويت من الوطن العربي".



وطرح رامي صبري مؤخرا كليب "وبقابل ناس"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث تم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل.



وكان ألبوم "فارق معاك"، استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلاً عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز"، وضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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