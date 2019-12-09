درة ترد على شائعة زواجها من نور الشريف قبل وفاته

نفت الفنانة التونسية درة، الشائعة، التي ترددت منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بزواجها من الفنان الراحل نور الشريف.

وقالت "درة"، :"إن ما يتردد حاليًا ليس له أساس من الصحة، موضحة: " دي إشاعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة، ومعنديش تعليق تاني".

وانتشرت شائعة تفيد بزواج الفنانة التونسية درة من الفنان الراحل نور الشريف، وإن بعد وفاته حرمها أسرته من الميراث.

وعلى الرغم أن المنشور لم يصدقه الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك من تساءل هل حدث ذلك فعلًا، بل وذهب للبعض، للإشادة بموقفها.

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