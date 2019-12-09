القاهرة – لايف ستايل قال تامر حسني، من خلال خاصية STORY بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "مفيش خطوة باوصلها إنتى مش سبب فيها". وحصل النجم تامر حسنى على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية. وجاء ترشيح تامر حسنى للجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى؛ جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير. Advertisements قد يهمك ايضاً: تامر حسنى يدعم طفلاً من "متلازمة داون" عبر "إنستغرام" تامر حسنى يحيى اليوم حفلاً غنائيًا بطريق مصر - الإسماعيلية

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من تامر حسني لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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