نسرين أمين ترد على هجوم محمد سامي

شنت الفنانة نسرين أمين، هجومًا حادًا، على المخرج محمد سامي، والذي سخر من تمثيلها واتهمها بالغيرة من زوجته مي عمر. وكتبت "نسرين"، عبر حسابها على "فيسبوك" ردًا على تصريحات "سامي": "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبي وأذواق).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها".

وكان محمد سامي، قال في تصريحات له: "مشكلة نسرين أمين إنها بتغير من زوجتي مي عمر، وهي كانت السبب الرئيسي وراء أزمتي أيضًا مع ياسمين صبري".وأضاف: "هي فاكرة نفسها نجمة دراما؟ نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة، دي إمكانياتها، وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال".

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