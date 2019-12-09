4 شائعات أثارتجدلًا بين الجمهور منهم زواج درة ووفاة 3 فنانين مشهورين

شهد الوسط الفني خلال الفترة الماضية شائعات كثيرة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزها ما يمس حياة الفنان الراحل عمر الشريف بعد وفاته بسنوات.

وانتشرت منذ أيام شائعة الفنان الراحل نور الشريف من الفنانة درة قبل رحيله، ولكن الأخيرة خرجت لتؤكد نفي هذه الشائعة من خلال حسابها على الفيسبوك، قائلة: «مُروجي الإشاعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها أتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا».



ثاني شائعة كانت وفاة جورج وسوف، وهي الشائعة التي نفاها بصورة له عبر حسابه على موقع إنستجرام وكتب: "مخترع شائعة إني مت بقوله : عيب قلبي".



وخلال هذا الإسبوع الماضي انتشرت شائعة وفاة المطرب محمد فؤاد، لكن المقربين منه أكدوا أنها مجرد شائعة وأنه يتمتع بصحة جيدة، كذلك كانت ضمن أبرز الشائعات التي انتشرت خلال هذا الأسبوع خطوبة منة فضالي، ولكنها نفت كل ما تردد حول هذا الأمر موضحة أنها مجرد شائعة.

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