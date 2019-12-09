شكرا لقرائتكم خبر عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية تهنئ تامر حسني بانضمامه لقائمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على تهنئة الفنان تامر حسني، بانضمامه للموسوعة وتحطيم الرقم القياسي الخاص بـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، في المنافسة التي استمرت لمدة 6 أيام داخل مول دبي مارينا في دولة الإمارات العربية.

وفي بيان للموسوعة عبر موقعها الرسمي هنأت فيه الفنان تامر حسني، وكتبت " استطاع جمهور الفنان تامر حسني يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر كانون الأول / ديسمبر 2019 كسر الرقم القياسي العالمي لجينيس للأرقام القياسية لـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" وذلك في مارينا مول أبو ظبي".

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وأضاف البيان "وعلى مدار 6 أيام من المدة المسموحة لتقديم المشاركات، نجح زوار مارينا مول أبو ظبي في تحقيق 12086 مشاركة متخطين الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة تم تسجيلها في الخامس من شهر كانون الأول / ديسمبر 2017، ووجهت الموسوعة في بيانها التهنئة لتامر حسني كالآتي: " وفي هذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة للفنان تامر حسني وجميع المشاركين على انجازهم.