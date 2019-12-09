شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن إحياءه حفلا غنائيا فى المغرب 29 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، عن إحيائه حفلا غنائيا فى مراكش بالمغرب، يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى، حيث كتب رمضان، عبر حسابه على انستجرام، قائلا:"كل الشكر للمغرب الشقيقة ملكاً وشعباً أقوى حفلة في مراكش يوم ٢٩ديسمبر في ساحة الفنا .. اول حفلة لي مع الجمهور صاحب الفضل بعد ربنا في حصولي على جائزة النجم الأكثر جماهيرية في أفريقيا٢٠١٩ ثقة في الله اكبر حضور جماهيري هيحصل في مراكش".

وعلى الجانب الآخر، قرر القائمون على مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، انطلاق التصوير يوم 16 ديسمبر الجارى، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وتأليف واخراج محمد سامى، حيث سيبدأ سامى التصوير بديكور منزل محمد رمضان فى المشاهد الأولى، التى تجمعه مع غادة عادل وأشقائه، ويشارك فى المسلسل كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، مي سامى، وآخرين.

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وفى سياق آخر يعود المخرج محمد سامى من الإسكندرية الأيام المقبلة لاستكمال كتابة باقى الحلقات المسلسل، حيث إنه يشارك فى مهرجان المسرح العربى كعضو لجنة تحكيم، ومن المقرر أن يسلم باقى الحلقات للشركة المنتجة خلال أواخر الشهر الحالى .



