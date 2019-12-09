شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفل رأس السنة في الإمارات 27 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب رامى صبرى، حفلا غنائيا فى القرية العالمية بدولة الامارات يوم 27 من شهر ديسمبرالجارى، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة رأس السنة الجديدة.

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".