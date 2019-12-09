شكرا لقرائتكم خبر عن سر طلاء كانى ويست نفسه باللون الفضي وارتداء ملابس بنفس اللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجم العالمي كاني ويست استطاع أن يخطف الأنظارويثير الكثير من الجدل وذلك بعد ظهوره مرتديا ملابس فضفاضة باللون الفضي كما قام بطلاء وجهه وكفيه بنفس اللون . وجاء ظهور مغني الراب البالغ من العمر 42 عام بسبب مشاركته في استعراض أوبرا " Mary " الجديدة وذلك في استاد مارين في ميامي بولاية فلوريدا، و ذلك مع عدد آخرمن الفنانين الذين ظهروا جميعا بملابس فضية من الرأس وحتي القدمين . وأوبرا " Mary " تستند إلى القصة تسرد أحداث المعجزة المحيطة بولادة يسوع المسيح .

كاني ويست

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كاني ويست

كاني ويست

كاني ويست

كاني ويست

كاني ويست

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