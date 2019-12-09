- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تشارك متابعيها بصورة من طفولتها.. "شكلى اتغير ولا لا " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصورة لها من طفولتها، عبر حسابها على إنستجرام، متسائلة إذا مازالت متحفظة بنفس ملامحها منذ الصغر أم لا.
وكتبت آيتن على الصورة، قائلة:" شكلى متغيرش صح؟؟ داليا اختى لسه بعتالى الصورة دى حالاً و بتقولى أنها كانت فى محفظة بابا الله يرحمة الفكرة انى أول مرة اشوف الصورة دى أصلا ، الله يرحمك يا بابا و يغفرلك ".
وتشارك آيتن عامر في مسرحية " عطل فنى"، من تأليف أمير طعيمة لعرضها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، من بطولة أكرم حسنى و شيكووهشام ماجد وآيتن عامر والفنانة نشوى مصطفى.
بوست آيتن عامر
كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر تشارك متابعيها بصورة من طفولتها.. "شكلى اتغير ولا لا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.