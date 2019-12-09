شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تشارك متابعيها بصورة من طفولتها.. "شكلى اتغير ولا لا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصورة لها من طفولتها، عبر حسابها على إنستجرام، متسائلة إذا مازالت متحفظة بنفس ملامحها منذ الصغر أم لا.

وكتبت آيتن على الصورة، قائلة:" شكلى متغيرش صح؟؟ داليا اختى لسه بعتالى الصورة دى حالاً و بتقولى أنها كانت فى محفظة بابا الله يرحمة الفكرة انى أول مرة اشوف الصورة دى أصلا ، الله يرحمك يا بابا و يغفرلك ".

وتشارك آيتن عامر في مسرحية " عطل فنى"، من تأليف أمير طعيمة لعرضها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، من بطولة أكرم حسنى و شيكووهشام ماجد وآيتن عامر والفنانة نشوى مصطفى.