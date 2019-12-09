شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تشارك وائل جسار وكفورى فى حفل بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم وائل كفوري، ونانسي عجرم، وائل جسار، فى حفل غنائى، يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ.



حفل نانسى عجرم ووائل جسار ووائل كفروى

وفى سياق متصل تستعد نانسى عجرم لاحياء حفل غنائى ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، في جزيرة المارية بأبوظبى، بمشاركة النجم تامر حسنى.

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وبدوره سجل المطرب اللبناني وائل كفوري أغنية "سينجل" مؤخراً لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد، وكانت آخر حفلاته بأحد الفنادق الكبرى فى دبى يوم 22 نوفمبر الماضي، بمشاركة المطرب ملحم زين.

أما وائل جسار فطرح مؤخراً أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المعروض حالياً على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، كما يستعد لاحياء حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة يوم 31 ديسمبرالجاري، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقررأن يحضرالحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين.