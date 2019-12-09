شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة جديدة بين فجر السعيد وأصالة.. والسبب منتخب البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوماً جديداً على الفنانة أصالة، بعد فوز منتخب البحرين على نظيره السعودى فى كأس الخليج.

الهجوم بدأ بتغريدة لفجرالسعيد عبر حسابها على تويتر، قائلة:" "أصالة باركت للبحرين وإلا نست إنها بحرينية".وأضافت: "دخلت حساب أصالة ولقيتها مومباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب، التجنيس العشوائي".وتابعت: "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي روحك ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".



تغريدات فجر السعيد

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وعلى الجانب الآخر، وبعد تغريدة السعيد بما يقرب من ساعة، هنأت الفنانة أصالة منتخب البحرين على فوزه عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين ...وكلّ التّهاني لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب ، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى ، مبروك الفرح مبروك الانتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح ... شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل مالديه ، شكراً لكم فرداً فرداً وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً".



أصالة

وفاز المنتخب البحرينى بلقب كأس الخليج للمرة الأولى فى تاريخه إثر فوزه على السعودية بهدف واحد مقابل صفر، وبذلك حصلت السعودية على المركز الثانى الذى يشاركها فيه منتحب قطر الذى ستضيف الدورة لهذا العام.