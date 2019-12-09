مارشميلو ينعى نجم الراب الراحل Juice Wrld : لماذا الحياة ليست عادلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الـ DJ العالمي مارشميلو، على رثاء صديقه نجم الراب الراحل Juice Wrld، الذى توفي أمس نتيجة أزمة قلبية في مطار ميدواي بمدينة شيكاغو الأمريكية.
ونشر مارشميلو، صورة تجمعه مع نجم الراب الراحل صاحب الـ 21 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "انا في حيرة لإيجاد الكلمات، لا أفهم أبدا لماذا الحياة ليست عادلة على الإطلاق، أحبك يا Juice Wrld".
وبحسب مجلة TMZ فأن نجم الراب صاحب الـ 21 عامًا، توفى داخل المطار بشكل مفاجئ، بعد احتفاله الأسبوع الماضى بعيد ميلاده وسط عدد من أصدقائه.
Juice Wrld يدعى جراد أنتونتى هينجينز، وهو من مواليد عام 2 ديسمبر عام 1998، ويمتلك شعبية كبيرة منذ عرض أغنيته Lucid Dreams التى انضمت لقائمة أفضل 100 أغنية وحصدت المركز الثانى فى فترة قصيرة جدًا من عرضها.
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