شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى ينضم لملك "السيلفى" فتحى عبد الوهاب فى صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد السعدني، لقائمة المشاهير الذين نجحوا في التقاط صورة سيلفي مع الفنان فتحي عبد الوهاب الشهير بالتقاط صور السيلفي الغريبة.

ونشر السعدني، مجموعة من الصور مع عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بانستجرام، واصفاً اياه بـ "ملك السيلفي"، والتي ظهرا فيها بالمظهر الشهير لصور السيلفي الغريبة التي يشتهر بها عبد الوهاب.

وعلى سياق متصل، قدم النجمان احمد السعدني وفتحي عبد الوهاب، حفل الختام، للدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، الذي أقيمت فعالياته داخل مكتبة الإسكندرية على مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان إنجي البستاوى.