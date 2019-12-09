شكرا لقرائتكم خبر عن "عطل فنى" مسرحية أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو فى موسم الرياض (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجوم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على نص "عطل فنى" من تأليف أمير طعيمة لتقديمه فى مسرحية جديدة، لعرضها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ الثلاثي بمشاركة الفنانة أيتن عامر والفنانة نشوى مصطفى فى إجراء بروفات العرض المسرحي خلال الأيام الماضية.



فريق عمل مسرحية عطل فنى

وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية رغم أن أكرم حسنى كان قد اتفق مع المخرج مجدى الهوارى العام الماضى على تقديم مسرحية بعنوان "المدينة الفاضحة " من تأليف حاتم حسين ولكن المشروع توقف.



اكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر

وفى سياق متصل يعمل أكرم حسنى على التحضير لفيلم جديد بعنوان "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى استعداده لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى للعرض فى رمضان المقبل.

أما هشام ماجد وشيكو فينتظران عرض مسلسلهما الجديد "اللعبة" فى شهر رمضان المقبل بعد تأجيله من رمضان الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.