بعد إصابته بفيروس في المناعة.. مها أحمد تدعو لشريف مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بفيروس في الدم، يصيب جهاز المناعة، وذلك أثناء تلقيه جلسات الكيماوي، عقب تعافيه من مرض سرطان القولون.

ونشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للإعلامي الشاب، وعلقت: "يارب وحياة حبيبك النبى اشفيه الشفاء العاجل وعافيه وقدره وصبره على ابتلاءك".

وتابعت: "إحنا عارفين إنه اختبار، يارب قدره على تحمله وكل حاجة من عندك يارب العالمين خير، إنت قادر على كل شيء، عجل بشفاء عبدك شريف يارب العالمين".

وأكد "مدكور" في فيديو بثه عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن لم يلتزم بتعليمات الأطباء، الذين نصحوه بالراحة، ما أدى لعدوى فيروسية.