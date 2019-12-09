بالفيديو| نوال الزغبي تسقط أرضًا بسبب أصغر معجبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد موقع تويتر، فيديو للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أثناء حديثها مع أصغر معجبيها.

وظهرت نوال وهي تتحدث إلى الطفل الذي لا يتجاوز عمره 4 سنوات تقريبًا، ويقول لها "العيد قرب يجي"، لتوضح والدته ما يقصده وأنه سيحتفل بعيد ميلاده خلال الأيام المُقبلة، لتغني له نوال "Happy Birthday to you".

وأثناء ذهاب الطفل إليها ليحتضنها ويلتقط معها الصور التذكارية فقدت نوال توازنها وسقطت أرضًا، واستقبلت الموقف بالضحك.

جدير بالذكر أن نوال الزغبي أحيت مؤخرًا حفلًا ناجحًا في المملكة العربية السعودية، وغنت خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.