مي عز الدين تفاجئ الجمهور برأيها في دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة مي عز الدين عن رأيها في الفنانة دينا الشربيني من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وشاركت مي صورة لدينا، مُعلقة "من أجمل البنات اللي عرفتها في حياتي كفنانة وإنسانة وجدعة ودمها زي السكر ‏وعلى طبيعتها بجد، ربنا يحميها يا رب"‏.

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ويبدو أن مي عز الدين قررت أن تعلن عن رأيها في بعض الفنانين، إذ وضعت هاشتاج "ناس نادرة" وآخر "ناس بحبهم من قلبي".

على جانب آخر، شاركت مي عز الدين في رمضان الماضي بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، بطولة أمير ‏المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر، ‏إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق ‏هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج "سينرجي‎".‎