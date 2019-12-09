إدوارد يستعيد ذكرياته مع النجوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بعدد من نجوم الفن، منذ 13 عاما، إذ يرجع تاريخ الصورة لعام 2006.
وظهر في الصورة إدوارد، محمد حماقي، تامر حسني، شذى، وياسر الحريري.
وعلق على الصورة قائلا: "ذكريات"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
من ناحية أخرى، يشارك إدوارد في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، وآخرون.
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