مارك أنطوان داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة MBC خلفاً لـ سام بارنيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد قبوله استقالة الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة سام بارنيت، الذي أمضى أكثر من 17 عاماً فيها، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، عن تعيين مارك أنطوان داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة خلفاً لـ بارنيت، ومن المقرر أن يتسلم مسؤولياته في 5 يناير 2020.

في هذا السياق، رحّب آل إبراهيم بانضمام داليوين إلى المجموعة، مُشيداً بسيرته ومسيرته المهنية العالمية التي تتّسم بنجاحه في تحقيق النمو المؤسساتي والقيمة المضافة، ومثمّناً تحلّيه بمعايير العلم والكفاءة والجدارة والمهنية والخبرة في قطاع البث التليفزيوني، وخدمات التليفزيون المشفّر-المدفوع، والإنتاج التليفزيوني في أوروبا والشرق الأوسط. كما تمنّى آل إبراهيم لـ داليوين التوفيق في مهامه الجديدة لناحية التمكُّن من إدارة دفّة المجموعة بنجاح والمساهمة في استمرار ريادتها، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة التي تشهد نمواً وتوسعاً مطرداً، وفقاً للخطة الخمسية التي أُعلنت خلال الفصل الرابع من عام 2018.

من جانبه، شكر مارك أنطوان داليوين مجلس إدارة مجموعة MBC ورئيسه الشيخ وليد آل إبراهيم على اختيارهم له وثقتهم به، مشدّداً على أهمية الدور المحوري الذي لعبه سَلَفه سام بارنيت - على مدى أكثر من 17 عاماً - شهدت خلالها المجموعة نمواً مطرداً ونجاحات متعاقبة. كما أكّد داليوين على أهمية العمل المشترك والوثيق مع كافة التنفيذيين والمدراء والموظفين في المجموعة سعياً لتحقيق الأهداف المرسومة.

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الجدير ذكرُه أن مارك أنطوان داليوين هو تنفيذي بارز في قطاعي الإعلام والترفيه، استهل مسيرته المهنية في شركة Sony Pictures Entertainment العالمية (1995-1997). قبل انضمامه إلى مجموعة MBC، شغل داليوين منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة M7 التي تتّخذ من "لوكسمبورغ" مقراً رئيسياً لها، وتقع تحت مظلّتها باقة من القنوات التلفزيونية المشفّرة-المدفوعة على الأقمار الصناعية، في كل من هولندا، وبلجيكا، والنمسا، والتشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، ورومانيا.

قبل ذلك، شغل داليوين منصب الرئيس التنفيذي لـمجموعة الإنتاج التليفزيوني العالمي Zodiac Media Group ؛ والشريك-المؤسّس لـ Rubis Media Partners ؛ ورئيساً تنفيذياً لـ "أوربت آرابيا"، و"شبكة أوربت شوتايم" (OSN)، التي تتّخذ من "مدينة دبي للإعلام" مقراً رئيسياً لها (2006-2010)؛ وكذلك، الرئيس التنفيذي لـ C More Entertainment – Canal+ Nordic ؛ ومديراً عاماً للقنوات في "FOX Kids Europe" .