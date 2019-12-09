بالصور| بحضور النجوم.. "الإسكندرية المسرحي" يعلن جوائز دورته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أسدل مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، مساء أمس الأحد، الستار على أولى دوراته بحفل ختام أقيم في مكتبة الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومؤسس المهرجان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور علاء عبدالعزيز رئيس المهرجان.

قدم الحفل الفنان أحمد السعدني والفنان فتحي عبدالوهاب، وقدمت الدكتورة سميرة محسن رئيس لجنة التحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي لعرض "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدي وفريق المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بينما قام باقي أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الجوائز الأخرى خلال حفل الختام.

وحصل "الوحوش الزجاجية" أيضا على جائزتي تمثيل الأولى هي جائزة أفضل ممثلة دور أول لريم المصري، وقدمها الفنان السوري جمال سليمان، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان وحصلت عليها شريهان الشاذلي، وقدمها الفنان إياد نصار، كما حاز على واحدة من جوائز السينوغرافيا التي قدمها مهندس الديكور الدكتور أحمد عبدالعزيز، وهي جائزة أفضل ديكور لمروان السيد، كما حصل مصطفى منصور على جائزة أفضل تأليف موسيقى عن العرض نفسه وقدمتها الفنانة لقاء الخميسي.

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كما قدمت لقاء جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحي "هناء" للمخرج ضياء حجاز من المغرب، وقدم المخرج محمد سامي جائزة أفضل ممثل دور أول التي حصل عليها جوزيف عقيقي من لبنان عن عرض "الديكتاتور"، وقدم كذلك جائزة أفضل تصميم رقصات التي حصل عليها عرض "جبر الخواطر" للمخرج محمد الكلزة لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وحصل عرض "موشكا" من سلطنة عمان على جائزة أفضل إضاءة، وفاز بجائزة أفضل أزياء حصة العباد عن عرض "الخروج إلى الحياة" من الكويت، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى حسن السيد عن عرض "أصحاب السعادة" لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وقدمت الدكتورة عزة القصابي جوائز النصوص، وحصلت على جائزة أفضل نص معد دلال فياض عن عرض "بر" من الأردن، بينما حصل على جائزة أفضل نص مؤلف محمد الكلزة عن عرض "جبر الخواطر".

وقدم الدكتور فهد السليم جائزة أفضل إخراج التي حصلت عليها أيضا دلال فياض عن عرض "بر" من الأردن.