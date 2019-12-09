تراند اليوم : هيفاء وهبى في وضع حميمي مع أحمد الفيشاوي بملابس شفافة



لم يهدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عن توجيه اللوم والهجوم على الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بسبب الظهور الجرئ لزوجته ندى الكامل، حتى ظهر الفنان في صور حميمية مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى.

وأثار "الفيشاوي" الجدل بعد نشره صورا جديدة جمعته بالنجمة هيفا وهبي من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "أشباح أوروبا" المقرر طرحه في بداية العام المقبل، بسبب ظهور الأخيرة معه بملابس شفافة تظهر ملابسها الداخلية بشكل مثير.

وهاجم النشطاء أحمد الفيشاوي، وعلق أحدهم:" هو مفيش غير انت ومراتك اللى مسببين دوشة وإثارة.. انت مع هيفاء ومراتك تطلع كاشفة صدرها.. أيه الدياثة دي"، بينما علق آخر :" أحمد الفيشاوي بيرد على رقص وتعري زوجته بصور حميمية مع هيفاء.. استمروا في التحدي".

وفيلم "أشباح أوروبا" تدور أحداث هذا الفيلم في قصص من الحماس والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفا بشخصيتين (توأم).. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Dec 8, 2019 at 5:39am PST https://www.instagram.com/p/B50DzcIJ1Nl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading