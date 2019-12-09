تراند اليوم : بيان رسمي من "جينيس" يكذب فنان مصري شهير ويضعه في موقف محرج



أصدرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بيانًا رسميًا للرد على إعلان الفنان المصري تامر حسني، فوزه بجائزة الموسوعة كأكثر فنان مؤثر وملهم.

ونفت "جينيس" أن يكون تامر حسني حصل على هذا اللقب منها، مؤكدة أن سبب تسجيل اسم تامر حسني بالموسوعة، ليس بسبب أعماله الفنية بصورة مباشرة بل نتيجة حملات منظمة دعمتها الإمارات، والتي دعت لحضور حفل تامر الأخير في أبو ظبي بهدف الحصول على 4999 توقيعا من الجمهور الحاضر.

وقالت الموسوعة في بيان لها، إن جمهور الفنان تامر حسني استطاع كسر الرقم القياسي العالمي لـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، والجائزة ليست لـ"الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم" كما نشر البعض.

وأضافت المؤسسة: "لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، نمتلك في غينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذو معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته".

وكان الفنان تامر حسني أثار ضجة بعد إعلانه عن فوزه بجائزة موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم، وهو ما أثار استغراب البعض بشدة، فيما هنأه فنانون ومحبون له على تحقيق هذا الإنجاز.



